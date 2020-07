Toronto Film Festival 2020, un film italiano in gara: ecco il programma completo

Dopo esser stato scelto tra i titoli in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Notturno di Gianfranco Rosi è entrato nella lista dei film che verranno presentati al prossimo Toronto International Film Festival, in programma nella metropoli canadese dal 10 al 19 settembre. Per Rosi si tratta di un ritorno a Toronto dopo Fuocoammare.

Notturno di Gianfranco Rosi è inserito nella Selezione Ufficiale del TIFF. Il film è stato girato in un arco temporale di tre anni nel Medio Oriente, tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano.

"Abbiamo cominciato a programmare la 45sima edizione come le altre volte ma a metà strada abbiamo dovuto ripensare a tutto. Il cartellone di quest'anno riflette questo tumulto" ha spiegato il direttore artistico Cameron Bailey.

Ad aprire il festival sarà la versione cinematografica di American Utopia di David Byrne, diretta da Spike Lee.



Tra i titoli più attesi di questa kermesse troviamo One Night in Miami, debutto alla regia di Regina King, Falling di Viggo Mortensen, Ammonite di Francis Lee, con protagoniste Kate Winslet e Saoirse Ronan e Nomadland, diretto da Chloé Zhao, con protagonista Frances McDormand e già annunciato in Concorso a Venezia.

La kermesse conta il 46% di film diretti da donne:"Siamo ad una svolta: le voci delle donne sono state sotto rappresentate troppo a lungo" ha dichiarato Bailey.

Tra i prodotti diretti da donne anche il debutto alla regia di Halle Berry. Lo scorso anno sono stati designati i migliori film del decennio secondo il Toronto Film Festival.

Kate Winslet riceverà il Tribute Actor Award proprio durante quest'edizione.