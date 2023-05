Toro Scatenato torna al cinema: a chi è ispirato il film di Martin Scorsese?

Toro Scatenato può essere considerato come la scintilla che diede il via alla carriera di Martin Scorsese: il film con Robert De Niro rappresenta il primo grande successo del regista di Taxi Driver e The Departed, un cult epocale al punto da esser giustamente ritrasmesso in sala a ben 43 anni di distanza dalla sua uscita.

Il film che consacrò De Niro dopo il già citato Taxi Driver e Il Padrino - Parte II fece infatti il suo esordio in sala nel 1980 e viene ancora oggi riconosciuto come uno dei più fulgidi esempi dell'incredibile talento del nostro Martin: ma chi conosce la storia a cui regista e attore s'ispirarono per tratteggiare le vicende del protagonista?

La risposta, in effetti, è abbastanza scontata: De Niro e Scorsese trassero infatti ispirazione dalla biografia del leggendario pugile Jake LaMotta, Raging Bull: My Story. La lettura del libro fece infatti scattare qualcosa nella mente di Robert De Niro, che decise di correre dal suo amico Martin (in quel momento in enorme difficoltà dopo il flop di New York, New York) proponendogli di adattarla in un film.

Il resto è storia: la vita di Jake LaMotta si rivelò un soggetto perfetto, e la maestria di due totem come Scorsese e De Niro fece il resto. E voi, correrete in sala a godervi Raging Bull sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Toro Scatenato.