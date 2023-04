Toro Scatenato, il capolavoro di Martin Scorsese torna al cinema in 4K: svelate le date!

Il 2023 sarà l'anno di Martin Scorsese: in attesa del nuovo film Killers of the Flower Moon e il doc Personality Crisis, arriverà nelle sale italiane anche la nuova edizione in 4K di Toro Scatenato.

Il film tornerà nei cinema nostrani dall’8 al 10 maggio, distribuito da Lucky Red: uscito nel 1980, il film segna la quarta collaborazione tra il regista e Robert De Niro, che qui veste magistralmente i panni di uno dei più grandi pugili di sempre, il tormentato Jack LaMotta, nella sua parabola di ascesa e caduta, ruolo che gli è valso il suo secondo Oscar. Una storia fatta di sconfitta e resistenza, luce e buio, sofferenza e speranza, capace di diventare sul grande schermo universale ed eterna.

Tre giorni per riscoprire e apprezzare per la prima volta nella splendida versione restaurata un film che ha alle spalle più di quarant’anni, e che fin dalla sua uscita originale è stato immediatamente considerato uno dei pilastri della storia del cinema: siete pronti per (ri)ammirare l’ombra di LaMotta che comincia a saltellare in ralenty sul ring, o le brutali immagini intrise di dolore dell’avvolgente fotografia in bianco e nero di Michael Chapman, o il montaggio 'scatenato' di Thelma Schoonmaker (vincitrice del suo primo Oscar per questo film)?

Avete mai visto Toro Scatenato? Lo farete al cinema dall'8 al 10 maggio? Ditecelo nei commenti!