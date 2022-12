Del Toro, il regista di Pinocchio: 'Dipingo modellini con altre star di Hollywood'

In una recente intervista con Finn Wolfhard realizzata dopo il successo di Pinocchio, Guillermo Del Toro ha rivelato di avere un hobby veramente assai nerd che lo porta ad incontrarsi ogni weekend con altre star di Hollywood con l'obiettivo di dipingere modellini da collezione.

Parlando con la star di Stranger Things ha rivelato che il giorno prediletto di questa attività che lo ha appassionato sin dall'infanzia è la domenica e che tra l'altro, condivide questa passione con molti altri colleghi dell'ambiente cinematografico senza però fornire altri dettagli sulle illustri personalità coinvolte.

"Ogni domenica mi riunisco con altri registi e insieme dipingiamo modellini. Quando ero bambino ho sentito che se andavi a Hollywood e facevi il regista, eri circondato da modellini e ora devo ammettere che ho un modellino veramente di tutto, dai mostri agli aerei. Li dipingiamo solo di domenica però, mentre ascoltiamo colonne sonore dei film. Si tratta di un'attività super nerd".

Nonostante le continue e insistenti domande di Wolfhard, Del Toro non ha voluto rivelare i registi che proprio come lui sono appassionati di modellini, precisando semplicemente che anche un tizio di nome Alejandro e cioè chiaramente Alejandro González Iñárritu, si è saltuariamente unito al club, anche solo per prendere un caffè.

A proposito del celebre burattino nato dalla penna di Collodi, se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di Pinocchio e diteci nei commenti cosa ne pensate di quest'ultima trasposizione.