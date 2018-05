Torno a prenderti: si lavora a un adattamento cinematografico del racconto di Stephen King

Mentre continua il concorso al Festival di Cannes 2018, ecco che direttamente dal mercato festivaliero sulla croisette arriva la notizia di un nuovo adattamento di un'opera di Stephen King, esattamente di Torno a prenderti, racconto inserito nella raccolta Al crepuscolo, edita nel 2008.

La storia è stata opzionata per una trasposizione cinematografica dalla Brainstorm Media, che produrrà e distribuirà il progetto in Nord America, mentre la Radiant Films di Mimi Steinbauer ha aperto proprio a Cannes le vendite internazionali del thriller. Alla regia troveremo un frequente collaboratore di King, Craig R. Baxley, anche firmatario della sceneggiatura, scritta a quattro mani proprio con il Maestro dell'Orrore. Baxley ha già diretto adattamenti di King come La tempesta del secolo, Kingdom Hospital e Rose Red, tutte miniserie televisive.



La storia di Torno a prenderti si concentra su Emily, una donna che sta cercando di riprendersi da una recente perdita in una casa sperduta nel territorio più appartato del New England. Evita di parlare con suo marito e anche con il padre, canalizzando il suo dolore in un estenuante regime di corsa quotidiana. Questo la fa stare molto bene, finché un giorno non decide disgraziatamente di dare un'occhiata al vialetto di un uomo chiamato Pickering, che tiene molto alla sua privacy. Le giovani donne che porta in casa, però, hanno la sfortuna di conoscerlo, ed Emily sarà purtroppo tra queste.



Meyer Shwarzstein, presidente di Brainstorm Media, ha dichiarato al riguardo: "Siamo davvero orgogliosi di lavorare con Craig e Mitchell [Galin, produttore]. È un thriller gatto e topo che si rivolge soprattutto ai fan di Stephen King di tutto il mondo. È impossibile trovare un nome più prezioso di King nel mercato odierno, e Trono a prenderti è un thriller pulsante e con personaggi memorabili, teso e avvincente. Esattamente quello che stanno cercando gli acquirenti qui a Cannes".