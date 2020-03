Tornare a Vincere, il film con Ben Affleck arriverà in vod anche in Italia

Dopo l'annuncio dell'uscita digitale di Tornare a Vincere per il mercato nord-americano, la Warner Bros. Italia ha confermato che il film con il premio Oscar Ben Affleck arriverà direttamente in video on demand anche per il mercato nostrano.

Il film, acclamato dai colleghi della critica USA, salterà dunque la distribuzione in sala e arriverà nelle case di tutta Italia a partire dal 23 aprile, e sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

La storia ruota intorno alla vita di Jack Cunningham (Ben Affleck), che una volta era piena di promesse e aspettative quando, durante gli anni del liceo, era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria: per motivi sconosciuti decise di allontanarsi dal mondo del basket, rinunciando al proprio brillante futuro, e oggi si trova ad un passo dalla rovina, con una perdita inenarrabile alle spalle, un matrimonio finito e problemi di alcolismo sempre più gravi.

La sua ultima possibilità di guarigione gli si presenta sotto forma di un'offerta: allenare la squadra di basket del suo vecchio liceo, ormai lontana dagli anni gloriosi di un tempo ma, come lui, pronta a rinascere.

