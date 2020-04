Tornare a Vincere, il dramma con Ben Affleck da domani in digitale: ecco i primi 10 minuti

Domani 23 aprile sarà disponibile per il mercato digitale italiano Tornare a Vincere, nuovo acclamato dramma di Gavin O'Connor con protagonista uno straordinario Ben Affleck.

Per festeggiare l'arrivo del film, che come noto sarebbe dovuto uscire al cinema, la Warner Bros. Italia ha reso disponibili su YouTube i primi dieci minuti dell'opera: potete guardare l'anteprima comodamente nel player che trovate all'interno dell'articolo.

Tornare a Vincere sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale (anche in 4K UHD) sulle maggiori piattaforme di video on demand, come Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV; inoltre, potrà essere noleggiato anche su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Il film, che riunisce la coppia O'Connor - Affleck dopo il successo dell'action The Accountant, racconta la storia di Jack Cunningham, la cui vita piena di promesse e con un futuro assicurato nel basket è stata distrutta prima da un'immane tragedia e poi dai gravissimi problemi di alcolismo, che oggi lo stanno portando lentamente ma inesorabilmente alla rovina. Tutto inizia a cambiare quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, ormai lontana dagli anni gloriosi per cui è ricordata quando giocava lui: accetta con riluttanza, ma quella decisione rivoluzionerà la sua vita.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Tornare a Vincere e ad alcuni emozionanti retroscena sulla produzione del film, al quale Affleck è molto legato considerata la somiglianza dei suoi problemi personali con quelli del protagonista Jack.