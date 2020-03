Anche Tornare a Vincere di Ben Affleck arriverà on demand la prossima settimana

La pandemia di Coronavirus ha colpito duramente l'industria dell'intrattenimento, inclusa quella del cinema e soprattutto la distribuzione dei film in sala: in questi giorni una notevole quantità di titoli attualmente in sala negli USA ha ripiegato verso l'on demand, e adesso tocca Ben Affleck.

The Way Back - conosciuto come Tornare a Vincere nel mercato italiano - il dramma sul basket guidato diretto da Gavin O'Connor e uscito negli Stati Uniti solo il 6 marzo scorso, verrà distribuito dalla Warner Bros. in video on demand a partire da martedì 24 marzo, al prezzo di $19,99.

"Con il pubblico in gran parte incapace di vedere film in uscita nelle sale nelle attuali circostanze, abbiamo deciso di fornire l'alternativa del digitale dei nostri titoli attualmente al cinema per tutte quelle persone che sono in cerca di grandi opzioni di intrattenimento" ha dichiarato Toby Emmerich, presidente della Warner Bros. Pictures Group. "Quindi, mentre rimaniamo grandi fan dell'esperienza teatrale e speriamo che il pubblico sia in grado di tornare al cinema nel prossimo futuro, comprendiamo che questi sono tempi difficili e che offrire questa semplice opzione ha perfettamente senso".

Il film racconta di un ex campione di basket che si è rovinato per i suoi problemi di alcolismo al quale si presenta finalmente l'opportunità di riprendere in mano la propria vita quando gli viene chiesto di allenare la squadra giovanile per cui giocava al liceo.

Tornare a Vincere si unisce alla lista di nuovi titoli on demand, già composta da Star Wars: The Rise of Skywalker per Disney, Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) e The Gentlemen per Warner, The Invisible Man, The Hunt, Emma e Trolls World Tour per Universal e a Bloodshot di Sony.