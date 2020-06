Tornano le classifiche box office! Negli USA in testa Trolls e L'Uomo Invisibile

Mentre i cinema negli Stati Uniti stanno iniziando timidamente a riaprire, Deadline fornisce la prima classifica box office del post-pandemia di Coronavirus, con numeri ovviamente molto bassi ma comunque importanti in vista delle prossime settimane.

L'industria di Hollywood del resto si sta preparando al risveglio dopo il letargo delle ultime settimane e mesi, e in questo senso il film più importante al momento è Trolls World Tour, che ha guadagnato la testa della classifica con appena $656mila dollari incassati durante il weekend del Memorial Day, portando il suo totale negli Stati Uniti ad un sorprendente $2,09 milioni di dollari.

Al secondo posto troviamo L'Uomo Invisibile, da noi arrivato direttamente in on demand (come il sequel di Trolls del resto) e che nei giorni scorsi ha negli USA incassato $444mila dollari durante le vacanze del Memorial Day e $320mila nell'ultimo fine settimana, salendo ad un impressionante cifra di $66 milioni (molti dei quali, ovviamente, incassati prima della chiusura dei cinema a febbraio).

Spazio in classifica anche per Dottor Dolittle, Onward, The Hunt, Il Richiamo della Foresta e Bad Boys For Life, anche se ovviamente questi numeri sono destinati a salire nei prossimi giorni: al momento in tutti gli USA sono aperti circa 600 teatri, quasi la metà dei quali drive-in; ovviamente tutti gli occhi dell'industria sono puntati su Tenet, nuovo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 17 luglio prossimo.

Qui sotto la classifica completa:

Trolls World Tour The Invisible Man The Hunt Dolittle Onward The Wretched Jumanji: The Next Level Sonic Call of the Wild Bad Boys for Life

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione de L'Uomo Invisibile e alla recensione de Il Richiamo della Foresta.