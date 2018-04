Tornano i CinemaDays: dal 9 al 12 aprile si va in sala a 3 euro

Dopo il successo dei Cinema2Days, che ha portato nelle sale 8 milioni di spettatori per 9 appuntamenti tra i settembre 2016 e il maggio 2017, il Ministero dei Beni Culturali insieme a produttori, distributori ed esercenti cinematografici lanciano oggi una nuova iniziativa nel settore.

Stiamo parlando dei CinemaDays 2018, che si differenzieranno drasticamente dalle modalità dello scorso anno. Tra aprile e ottobre, infatti, si potrà entrare per ben 15 giorni al cinema al prezzo di tre euro, presso tutto le sale aderenti all'iniziativa. I periodi sono questi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 1° al 4 ottobre. Escluse dall'evento saranno soltanto le proiezioni speciali e quelle in 3D. che godranno comunque di una tariffa agevolata che sarà comunicata direttamente alle casse.



Ulteriore novità dell'iniziativa sarà a settimana che andrà dal 9 al 15 agosto 2018, periodo dove verranno presentate sempre all'interno del CinemaDays molte anteprime della prossima stagione cinematografica. Dario Franceschini ha dichiarato in merito: "Il mondo del cinema è unito e presente oggi una nuova promozione per aumentare il numero degli spettatori nelle sale cinematografiche, anche nei mesi estivi. Sono sicuro che anche questo promozione riscuoterà successo soprattutto tra le famiglie e i più giovani".



Tra i film che sarà possibile visionare a prezzo ridotto da oggi fino al 12 aprile segnaliamo A Quiet Place, Ready Player One, Tonya, Pacific Rim - La rivolta, Io c'è e l'atteso Rampage: Furia Animale con Dwayne Johnson.