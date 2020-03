Continua il tornado CoronaVirus: chiusi i cinema anche in Norvegia, Danimarca e Grecia

A poco più di 24 ore dal decreto speciale dell'OMS e dall'estensione delle manovre preventive anti-CoronaVirus a tutto il mondo, continua la chiusura forzata dei cinema: anche Norvegia, Danimarca e Grecia sono state costrette deporre le armi.

L'ordine arriva direttamente dai Governi dei tre Paesi che, similmente ai decreti emanati questa settimana dal nostro Presidente del Consiglio, hanno decretato la chiusura forzata dei luoghi di assembramento e purtroppo, tra i tanti, le case della cultura non sono da meno.

Già nella giornata di ieri Polonia, vari Stati della penisola indiana, Libano e Kuwait si erano allineati sulla stessa linea, pronti a tutto pur di mettere un freno al crescente numero dei contagiatati dal COVID-19, come Italia e Cina prima di loro.

Inizialmente, le disposizioni limitavano l'accesso a soli 100 spettatori per proiezione, ma i rafforzamenti di ora in ora delle misure restrittive sono culminate nell'inevitabile chiusura delle sale cinematografiche.

Ad oggi, tra i maggiori stati a resistere ancora sul fronte europeo troviamo Svezia e Finlandia (che secondo alcune fonti abbracceranno la stessa decisione nelle prossime ore), Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, mentre nel resto del mondo anche Messico, Brasile, Australia e Stati Uniti.

Proprio nelle ultime ore stiamo anche ad un inesorabile posticipo delle uscite cinematografiche, come nel caso di Fast & Furious 9, e persino della sospensione degli eventi sportivi, come appena comunicato dai vertici dell'NBA, mentre lo stesso Bob Iger si dice preoccupato per l'avanzata del virus.