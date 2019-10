Torna a Torino View Conference, tra gli ospiti il regista di Klaus

Torna a Torino, con la suggestiva cornice delle Alpi sullo sfondo, la View Conference, evento dedicato alla computer grafica giunto alla ventesima edizione. Ampio spazio sarà dedicato anche quest'anno al cinema d'animazione, con la presenza di numerosi registi, tra cui Sergio Pablos, il cui Klaus arriverà su Netflix prima di Natale.

View, che sta per Virtual Interactive Emerging World, ospita incontri e seminari con personalità del mondo degli effetti visivi, dei videogiochi, dell'animazione e della realtà virtuale. In poco più di 15 anni, la direttrice Maria Elena Gutierrez ha reso l'evento più simile a uno scambio di opinioni in una comunità creativa che a una fredda conferenza, e il pubblico sembra apprezzarne l'atmosfera.

Per Sergio Pablos si tratta della prima volta a Torino, ma conosce la reputazione dell'evento. "Negli ultimi anni continua a crescere e a presentare un elenco sempre più fitto di talenti impressionanti" ha detto. "Finalmente riesco a sperimentarlo di persona. Avere la possibilità di ascoltare ciò che altri professionisti del settore dell'animazione hanno da dire sarà un vero piacere."

Da parte sua, non vede l'ora di raccontare il suo impegno nella realizzazione, con la tradizionale tecnica 2D, del primo film originale d'animazione targato Netflix, dopo che nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Klaus. "Farò del mio meglio per descrivere il viaggio compiuto da Klaus, dalle origini al completamento, con tutte le sfide che abbiamo dovuto affrontare lungo il cammino. Realizzare un film d'animazione tradizionale al giorno d'oggi è stata un'esperienza unica, ricca di sorprese e scoperte". Per l'occasione il regista presenterà anche alcuni filmati inedite e clip dietro le quinte del film.

Tra gli altri ospiti annunciati ci sono Peter Ramsey, co-regista di Spider-Man: Into the Spider-Verse, Dean DeBlois, regista di Dragon Trainer - Il mondo nascosto, e il regista di Gli Incredibili 2 (qui la nostra recensione) Brad Bird. "Quest'anno Maria Elena sta organizzando un meraviglioso programma" ha dichiarato quest'ultimo, "e non vedo l'ora di partecipare e di trascorrere del tempo in Italia."