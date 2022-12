Torna il Q&A POP di Everyeye: aspettiamo le vostre domande su cinema e serie TV!

Torna anche questa settimana l'immancabile appuntamento con il Q&A POP in compagnia della redazione di Everyeye: come sempre daremo spazio a tutte le vostre domande per discutere insieme e approfondire le ultime novità riguardanti film, serie TV, fumetti, anime e in generale qualunque aspetto della cultura geek.

Gli argomenti di cui parlare, anche stavolta, non mancheranno di certo: sul fronte cinema abbiamo il trailer di Transformers: Il Risveglio, ma anche il futuro della saga di Avatar con l'avvicinarsi dell'uscita de La Via dell'Acqua e l'attesissimo film di Super Mario di cui abbiamo da poco visto il nuovo trailer; per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, impossibile non soffermarsi sull'esordio della serie di Willow su Disney+ o sul clamoroso successo di Andor, uno show che sembrerebbe finalmente aver convinto i fan di Star Wars.

Le modalità per prendere parte alla sessione di Q&A che avrà luogo il 2 dicembre sul canale Twitch di Everyeye dalle 14 alle 15 sono sempre le stesse: vi basterà porci le vostre domande nella sezione commenti per interagire con la nostra redazione che, come sempre, cercherà di dare risposte a tutti i vostri dubbi. Vi ricordiamo, infine, che attivando la campanella potrete essere avvisati dell'avvio della diretta in anticipo, e che l'iscrizione al nostro canale Twitch è gratuita per gli abbonati Amazon Prime.