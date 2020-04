Torna il Q&A Cinema e Serie TV: appuntamento il 21 aprile su Twitch alle 14:00

Torna domani, 21 aprile 2020, il Q&A Cinema e Serie TV di Everyeye, rubrica video dedicata al mondo dell'intrattenimento cinematografico e televisivo che andrà in streaming su Twitch a partire dalle ore 14:00, per parlare di tutti gli ultimi progetti relativi relativi a grandi franchise, piccole novità e prestigiosi autori.

Stiamo vivendo un momento molto difficile a causa della Pandemia di Coronavirus, che ci obbliga a restare in isolamento casalingo e passare molto tempo in famiglia, il che è un valore aggiunto. Fortunatamente sono molti i mezzi con cui intrattenersi grazie a Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o al noleggio digitale via TIMVisione, iTunes o le applicazioni di PS4 e Xbox, senza contare poi libri, fumetti e videogiochi.



I servizi streaming continuano ad aggiornarsi e cambiano anche le modalità di distribuzione di molti titoli, come ad esempio per gli ultimi Bloodshot con Vin Diesel, L'uomo Invisibile di Leigh Whannell e Trolls: World Tour della DreamWorks, senza contare poi l'annunciato arrivo tra due mesi di Artemis Fowl su Disney+. Insomma, nel nuovo appuntamento del Q&A parleremo del cinema al giorno d'oggi, degli ultimi annunci e delle curiosità legate ai film attualmente in circolazione.



Se avete domande, vi invitiamo a commentare in basso, nella sezione dedicata. Vi aspettiamo numerosi sul canale Twitch di Everyeye.it e in replica sul canale YouTube Everyeye OnDemand.