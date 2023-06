Si torna alla PCA: Zoey 102 arriva su Paramount+:ecco il nuovo trailer

Tra il campus da sogno della PCA, Jamie Lynn Spears ha fatto sognare un'intera generazione di adolescenti nei panni di Zoey nell'iconica sitcom Nickelodeon. Ma nei fan è rimasto l'amaro in bocca per via del turbolento rapporto tra Zoey e Chase: ecco le prime immagini dello scoppiettante trailer di Zoey 102!

Il revival della popolarissima serie TV con Jamie Lynn Spears e Victoria Justice era stato annunciato nel gennaio 2023: Zoey 101 avrebbe avuto un film sequel. Sono passati 15 anni dall'ultimo episodio di Zoey 101 e le questioni rimaste in sospeso sono parecchie: il nuovo film targato Paramount+ porterà sul piccolo schermo il cast al completo per un matrimonio molto speciale, ma non solo perchè nuovi segreti stanno venendo a galla.

Ma chi è la fortunata coppia che convolerà a nozze? Inseparabili dall'ultima puntata di Zoey 101, nel film sequel Logan, interpretato da Matthew Underwood, e Quinn (Erin Sanders) si sposano! La cerimonia porterà i compagni del liceo a riunirsi e, dopo tanti anni, anche Zoey e Chase si rincontreranno adulti. Che sia giunto anche per loro il lieto fine?Per scoprirlo dovremo aspettare ancora un po': la data di uscita di Zoey 102 su Paramount+ è ancora top secret, ma secondo alcune indiscrezioni il film dovrebbe arrivare a luglio sulla piattaforma di streaming.

Dopo Zoey 101, la carriera di Jamie Lynn Spears ha seguito i passi della più famosa sorella Britney nel mondo della musica. Tra le sorelle Spears i rapporti appaiono piuttosto controverso anche a giudicare dalle accuse rivolte dalla pop star nei confronti della famiglia Spears.

E voi cosa ne pensate del revival di Zoey 101? Scrivetecelo nei commenti e rimanete aggiornati su tutte le novità di Zoey 102!