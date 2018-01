Torna al labirinto nella nuova clip di Maze Runner - La Rivelazione

20th Century Fox ha rilasciato una nuova clip di, terzo capitolo del franchise tratto dalla serie di libri di James Dashner intitolata, e con protagonista. Il film arriverà nelle sale cinematografiche americane il 26 gennaio e nelle sale italiane dal prossimo 1° febbraio.

Nell'epico finale della saga di Maze Runner, Thomas guida il suo gruppo di Gladers fuggiti nella loro ultima e pericolosa missione. Per salvare i loro amici dovranno irrompere nella leggendaria Last City, un labirinto controllato dalla WCKD, che potrebbe rivelarsi il labirinto più letale di tutti. Chiunque riesca a sopravvivere riceverà risposte alle domande che i Gladers hanno posto fin dal loro arrivo nel labirinto.

Il cast di Maze Runner - La Rivelazione, diretto da Wes Ball, comprende Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Katherine McNamara, Thomas Sangster, Jacob Lofland, Rosa Salazar, Barry Pepper, Ki Hong Lee, Will Poulter, Patricia Clarkson, Paul Lazenby e Dexter Darden.

La saga cinematografica è iniziata nel 2014, con Maze Runner - Il Labirinto, sempre diretta da Wes Ball, alla regi anche del secondo capitolo, Maze Runner - La Fuga, nelle sale nel 2015.

La star del franchise, Dylan O'Brien, è noto per il ruolo di Stiles Stilinski nella serie della FOX, Teen Wolf, e ha raggiunto la fama cinematografica proprio grazie al ruolo di Thomas in Maze Runner.

Negli ultimi due anni l'abbiamo visto sul grande schermo anche in Deepwater - Inferno sull'oceano di Peter Berg e recentemente in American Assassin di Michael Cuesta, thriller con protagonista Michael Keaton.

Nel 2014 è stato tra le star che hanno partecipato al Giffoni Film Festival, celebre kermesse italiana dedicata al cinema giovanile in programma a Giffoni Valle Piana nel mese di luglio.