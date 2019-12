Si torna nella giungla con il nuovo poster di Jumanji: The Next Level

A poche settimane dall'arrivo del film nelle sale, Dolby Cinema ha diffuso in rete un nuovo e colorato poster ufficiale di Jumanji: The Next Level.

Nel poster, che potete trovare come sempre in calce, vediamo i quattro protagonisti interpretati da Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Karen Gillian e Kevin Hart, che questa volta saranno un po' "mescolati' rispetto al capitolo precedente. In The Nex Level, gli avatar subiranno infatti alcune variazioni: a prendere il possesso del corpo di The Rock sarà Danny De Vito, mentre Danny Glover vestirà i panni di Kevin Hart. Farà inoltre ritorno nel cast anche Nick Jonas nel ruolo di Jefferson "Idrovolante" McDonough.

Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro compagni, i giocatori capiscono subito che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al videogioco più pericoloso del mondo, la gang adesso dovrà vedersela con luoghi sconosciuti, da aridi deserti fino alle alte montagne innevate. Insomma, come suggerisce il titolo: i protagonisti dovranno affrontare un nuovo e più alto livello.

Diretto nuovamente da Jake Kasdan, il film debutterà in Italia il 25 dicembre giusto in tempo per Natale. Per altre notizie, vi rimandiamo ai commenti dei produttori sulla concorrenza di Star Wars e al trailer italiano di Jumanji: The Next Level.