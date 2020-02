Tormento, folkore e follia nella sinossi ufficiale di Candyman con Yahyah Abdul-Mateen II

Dopo aver ammirato Yahya Abdul-Mateen II nel primo trailer ufficiale di Candyman, reboot del cult anni '90 prodotto da Jordan Peele, la Universal Pictures ha pubblicato adesso online la sinossi ufficiale del film horror che riporterà in sala uno dei mostri del folklore cinematografico americano più apprezzati di fine millennio.

Questa la sinossi ufficiale di Candyman diretto da Nia DaCosta:



"Per quanto i residenti possano ricordare, i progetti abitativi del quartiere Cabrini Green di Chicago sono stati terrorizzati dal passaparola di una storia di fantasmi su di un serial killer soprannaturale con un gancio al posto di una mano, evocato da coloro che hanno avuto il coraggio di guardarsi allo specchio e ripetere cinque volte il suo nome.



Oggi, un decennio dopo la demolizioni delle torri Cabrini, il visual artist Anthony McCoy (Abdul-Mateen II) e la sua fidanzata, la direttrice della galleria d'arte Brianna Cartwright (Tayonah Parris), decidono di trasferirsi in un condominio di lusso a Cabrini, ora trasformatosi completamente grazie alla gentrificazione e abitato da ricchi millenials in carriera.



In fase di stallo e senza ispirazione, Anthony incontra un vecchio residente di Cabrini Green che gli parla della tragicamente orribile e vera storia dietro alla leggenda di Candyman. Ansioso di mantenere il suo status nel mondo dell'arte di Chicago, Anthony comincia ad esplorare questi macabri dettagli nel suo studio come fonte di ispirazione per i suoi dipinti, aprendo inconsapevolmente la porta a un complesso passato che comincia a mettere in seria difficoltà il suo passato e a scatenare un'ondata terrificante di violenza virale, mettendolo in rotta di collisione con il proprio destino".



Candyman è atteso nelle sale americane il prossimo 12 giugno 2020.