Torino Film Festival: ecco il programma completo della 35ª edizione

Attraverso la rituale conferenza stampa, prima a Roma e poi nel capoluogo piemontese, è stato svelato il programma completo del, di scena dal 24 novembre al 2 dicembre 2017.

Da sempre con un occhio di riguardo per il cinema indipendente, questa edizione accoglierà le anteprime di The Disaster Artist di James Franco, The Florida Project di Sean Baker (film di chiusura, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes) e Un Beau soleil interieur di Claire Denis.

Ci saranno anche pellicole mainstream come L’ora più buia, il biopic su Winston Churchill con Gary Oldman in odore di nomination all’Oscar, Final Portrait di Stanley Tucci con Ricomincio da me di Richard Loncraine scelto come film d’apertura dell’edizione. Tra gli italiani, ci sarà l’anteprima di Smetto quando voglio – Ad honorem e Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini (già proiettato a Locarno).

Tra i classici riproposti sul grande schermo, segnaliamo Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma di Jean Luc-Godard, Notte italiana di Carlo Mazzacurati, Stroszek di Werner Herzog, Paris, Texas di Wim Wenders e Black Cat di Lucio Fulci. Infine, la retrospettiva di questa edizione sarà dedicata al grande Brian De Palma, con tutta l’opera del regista presentata per la prima volta integralmente in Italia (oltre ai film, anche i corti e i videoclip in versione originale sottotitolata).

Per consultare il programma nella sua interezza, vi rimandiamo al sito ufficiale della kermesse. A presiedere la giuria del concorso ufficiale ci sarà Pablo Larraìn.