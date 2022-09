Topolino Storia di un topo, Disney+ racconta l'icona Disney in un documentario imperdibile

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il primo trailer ufficiale e il poster di Topolino: La storia di un topo, nuovo documentario prodotto da Disney Original Documentary che sarà distribuito in esclusiva dal servizio.

L’annuncio del progetto è arrivato direttamente dal D23 Expo di Anaheim, che ha dato ufficialmente inizio alle celebrazioni per il 100º anniversario di The Walt Disney Company: il documentario Topolino: La storia di un topo debutterà in tutto il mondo su Disney+ il 18 novembre, in quello che è riconosciuto come il giorno del compleanno di Topolino.

Topolino: La storia di un topo è diretto dal premiato filmmaker Jeff Malmberg (Marwencol) e prodotto dal vincitore dell’Academy Award Morgan Neville (Mister Rogers: un vicino straordinario) insieme a Meghan Walsh e Chris Shellen. I realizzatori del documentario comprendono l’executive producer Caitrin Rogers, i montatori Jake Hostetter e Aaron Wickenden, il direttore della fotografia Antonio Cisneros, il sound designer Lawrence Everson e il compositore Daniel Wohl. Il lungometraggio è stato presentato in anteprima mondiale al South by Southwest Film Festival ed è stato proiettato anche al Sun Valley Film Festival, al Newport Summer Film Series e in diverse altre rassegne. Sono presenti inoltre anche la storica d’arte Carmenita Higginbotham, la direttrice di Walt Disney Archives Rebecca Cline e l’archivista Kevin Kern.

Con interviste e filmati d'archivio esclusivi, Topolino: La storia di un topo esamina la persistente importanza artistica e culturale, oltre alle controversie, che caratterizza questo personaggio d’animazione che esiste da quasi 100 anni. Il documentario contiene anche un nuovissimo cortometraggio Topolino in un minuto, realizzato in animazione tradizionale da Walt Disney Animation Studios e racconta il processo d'animazione intrapreso da Eric Goldberg, Mark Henn e Randy Haycock per realizzare il cortometraggio.

Ricordiamo che fino a lunedì 19 sarà ancora valida l'offerta speciale per abbonarsi a Disney Plus ad un prezzo stracciato, proposta proprio in occasione della D23.