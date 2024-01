Topolino Steamboat Willy assetato di sangue: annunciato un secondo film horror!

A poche ore dalla pubblicazione del primo trailer di Mickey's Mouse Trap, vi segnaliamo l'annuncio ufficiale di un secondo film horror dedicato a Topolino Steamboat Willy, la celebre incarnazione in bianco e nero di Topolino sul vaporetto.

Come forse saprete se ci seguite quotidianamente, in data 1 gennaio 2024 la Disney ha perso i diritti sul cortometraggio Steamboat Willie del 1928, che è diventato di pubblico dominio, e in pochissimo tempo diversi artisti ne hanno immediatamente approfittato per presentare al mondo i propri progetti originali basati su questa specifica incarnazione del personaggio: come è accaduto l'anno scorso con Winnie the Pooh e l'horror Winnie the Pooh: Sangue e Miele, Topolino Steamboat Willy sarà il protagonista del videogioco Infestation 8, che conterrà una versione mostruosa di Topolino, e il film citato in apertura Mickey's Mouse Trap, nel quale Topolino sarà un serial killer.

Grazie a Variety, però, ora apprendiamo che Topolino Steamboat sarà protagonista di un secondo film horror, in lavorazione sotto la guida del regista Steven LaMorte, nomen omen: l'autore, che l'anno scorso aveva diretto The Mean One – un film horror che trasformava l'iconico personaggio del Grinch in un maniaco slasher - ha descritto il progetto come una commedia horror con un Topolino sadico, che prenderà di mira “un gruppo di ignari passeggeri a bordo del suo traghetto”. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale ma è già in lavorazione.

"Steamboat Willie ha portato gioia a decine di generazioni, ma ho sempre pensato che sotto quell'aspetto allegro si nascondesse un potenziale assassino", ha detto LaMorte in un comunicato stampa. “È un progetto che sognavo da tempo e non vedo l’ora di svelare al mondo questa versione contorta di questo amato personaggio”.