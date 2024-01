Topolino Steamboat è un serial killer senza controllo nel trailer di Mickey's Mouse Trap

Come vi abbiamo segnalato qualche settimana fa, dall'1 gennaio 2024 la Disney ha perso i diritti su Topolino Steamboat Willy, una delle prime versioni del personaggio, che è appena entrato nel dominio pubblico...e a quanto pare è già pronto a trasformarsi in un serial killer.

In queste ore infatti è stato pubblicato il trailer ufficiale di Mickey's Mouse Trap, nuovo horror che rilegge in chiave slasher l'eredità di Topolino Steamboat Willy. La trama del film segue Alex, una ragazza che sta per compiere 21 anni ma rimane bloccata nella sala giochi durante l'ultimo turno: qui i suoi amici decidono di raggiungerla per farle una sorpresa, ma un killer mascherato vestito da Topolino decide di creare un gioco tutto suo e inizia ad ucciderli ad uno ad uno.

Il trailer, disponibile in calce all'articolo, presenta l'assassino in costume da Topolino, che indossa quella che assomiglia ad una maglia da hockey e che attacca una delle vittime e perseguita gli altri protagonisti all'interno di una sorta di Chuck E. Cheese (che ricorda il film horror del 2023 Five Nights at Freddy's). C'è anche una sorta di spirito di commedia alla Scream, con un personaggio che prevede che un suo amico verrà ucciso perché ha pronunciato le parole 'Torno subito', cosa che in un horror non si dovrebbe mai fare.

L'operazione ricalca quindi quella di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, horror che aveva rivisitato la favola di Winnie the Pooh dopo la scadenza dei diritti sul personaggio.