Topolino: degli spettacolari cortometraggi in stop-motion in arrivo per Natale

Per le feste natalizie Disney e Topolino invitano Paperino, Minnie, Pippo, Pluto e tutti gli altri - compresi i fan, ovviamente - a trascorrere le vacanze in una baita circondata dalla neve.

Topolino e i suoi amici sono pronti a inaugurare l'allegria natalizia in questa stagione con nuovi cortometraggi in stop-motion: i film sono arrivati da sabato 30 novembre su Disney Junior e sono frutto di una collaborazione tra Disney Junior e Stoopid Buddy Stoodios.

I cortometraggi includeranno nuove avventure con tantissimi easter-egg dedicati ai fan della Disney, e potete provare a trovarne qualcuno nel trailer che vi riportiamo all'interno dell'articolo. I film andranno in onda su Disney Channel e DisneyNOW.

Vi ricordiamo che su Disney+ arriverà un documentario su Topolino: il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, esplorerà la creazione della più grande e riconoscibile icona della Walt Disney Company e cercherà di decodificare il significato più profondo di Topolino, arrivando al nucleo dell'impatto culturale che ha avuto su ognuno di noi e sul nostro mondo. Sarà prodotto da Morgan Neville, premiato nella sua carriera agli Oscar, Grammy e Emmy, mentre Jeff Malmberg si occuperà della regia. Il progetto è sviluppato dalla Tremolo Productions (Won't You Be My Neighbor?) e dalla Lincoln Square Productions (What Would You Do?).

