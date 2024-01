Dopo Topolino, quale personaggio merita di diventare serial killer? I fan si scatenano

Winnie The Pooh e Topolino sono l'emblema della bontà. O meglio, lo erano... dopo l'annuncio del sequel di Winnie The Pooh: Sangue e Miele e a pochi giorni dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Mickey's Mouse Trap, alcuni fan danno sfogo alla loro fantasia.

Di fronte alla versione malvagia di Winnie The Pooh forse qualcuno sarà rimasto perplesso. Altri, come i bambini a cui è stato mostrato per errore Winnie The Pooh: Sangue e Miele, avranno provato terrore ed inquietudine. Con altrettanta certezza, possiamo dire che in molti hanno accolto la nuova veste "dark" dell'iconico personaggio con notevole entusiasmo.

Tra questi, alcuni utenti di Reddit, che si sono lanciati in qualche ipotesi su quale dovrebbe essere il prossimo personaggio a ricevere un analogo trattamento "orrorifico".

"Probabilmente sceglierei i Flinstones. Ne farei un film sui dinosauri ancora più carico di tensione, con Fred che protegge la sua famiglia mentre percorre Bedrock in cerca di un luogo sicuro", ha proposto un utente. Sempre per restare a tema "dinosauri", un altro ha risposto: "Toy Story sarebbe un film horror fenomenale, con il personaggio di Rex feroce per davvero!". Altri utenti meno originali hanno invece proposto cartoni animati che, già di per sé, presentano un'anima horror, come Leone il Cane Fifone o Scooby Doo.

Al di là di tutto, è innegabile che molte favole tradizionali possedessero delle venature dark ben prima che la Disney le edulcorasse. Non a caso, alcuni commentatori di Reddit hanno citato proprio i racconti dei Fratelli Grimm, ricordando gli innumerevoli elementi inquietanti e perturbanti che li caratterizzano.

E voi quali personaggi iconici della nostra infanzia trasformereste in spietati killer? Fatecelo sapere nei commenti!