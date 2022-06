Top Gun, voce di Val Kilmer ricreata con AI: il grazie a Tom Cruise vi scioglierà il cuore

Il ritorno di Val Kilmer in Top Gun Maverick è stato fortemente voluto da Tom Cruise e ha innegabilmente conferito maggiori emozioni al già di per sé molto emozionante sequel di Joseph Kosinski, ma non tutti sanno che la voce di Iceman è stata ricostruita tramite AI.

Come forse saprete, infatti, nel 2014 Val Kilmer è stato sottoposto a un trattamento per il cancro alla gola, che gli ha provocato la perdita della voce. Per la breve scena di Iceman in Top Gun: Maverick, l'attore comunica con Pete 'Maverick' Mitchell principalmente digitando su una tastiera, ma per all'ultimo si sforza di fornire all'amico di lunga data alcune parole di incoraggiamento per indirizzarlo verso la retta via.

Ebbene, secondo Variety, nel 2021 Val Kilmer ha collaborato con l'azienda Sonantic fornendo diverse ore di filmati d'archivio con la sua voce registrata per creare una voce alimentata dall'intelligenza artificiale. Il dialogo di Ice Man in Top Gun: Maverick è stato alimentato grazie agli algoritmi dell'azienda, che ha collaborato con i produttori del film. La speranza, con questa tecnologia, è quella di permettere alle persone che hanno perso la capacità di parlare di ritrovare - letteralmente - la propria voce. E a proposito della sua scena, Val Kilmer ha commentato l'abbraccio con Tom Cruise: "Per entrambi, Iceman e Maverick, essere tornati in questo film è stato davvero speciale. C'era così tanta gioia durante quella scena. Voglio molto bene a Tom. Siamo sempre andati molto d'accordo".

La tecnica utilizzata in Top Gun Maverick è simile a quella implementata dalla Lucasfilm per i dialoghi di Luke Skywalker in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, che non sono stati realizzati da Mark Hamill ma sono stati completamente sintetizzata tramite un'applicazione chiamata Respeeacher. E' dunque molto probabile che Lucasfilm riproporrà questo 'effetto speciale' anche con Madmartigan, personaggio di Val Kilmer che apparirà nella serie tv di Willow in uscita a novembre 2022 su Disney Plus.