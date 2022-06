Top Gun, Val Kilmer ricorda commosso il film originale: 'Eravamo giovani e molto legati'

Mentre gli incassi lievitano e si parla con voce sempre più alta di un terzo capitolo di Top Gun, Val Kilmer ha guardato indietro al film originale ricordando l'affiatamento creatosi sul set durante le riprese del cult di Tony Scott con protagonista Tom Cruise.

In una recente intervista con EW, l'attore ha riflettuto sulle riprese del capitolo originale di Top Gun: come forse saprete inizialmente Val Kilmer non era interessato a interpretare Iceman, ma la tenacia di Tony Scott alla fine ha convinto la star ad incontrarlo e l'entusiasmo del regista l'ha conquistata. "Eravamo tutti così giovani durante la realizzazione del primo film, ma iniziò immediatamente a crearsi un legame speciale tra noi", ha ricordato Val Kilmer. "Anche quando finivamo le riprese, ogni giorno, ci attardavamo a scherzare dopo cena oppure andavamo a ballare e a festeggiare per tutta la notte!".

All'epoca dell'uscita di Top Gun, la campagna marketing cavalcò i rumor e le indiscrezioni che volevano che la rivalità sullo schermo tra Iceman e Maverick si fosse tradotta in una vera faida sul set tra Val Kilmer e Tom Cruise, un falso mito che ha resistito per anni nell'immaginario collettivo. Tuttavia, la popolarità di Top Gun non è mai diminuita nel corso degli ultimi trent'anni, forse anche grazie alla relazione di amore e odio tra Maverick e Iceman, e il successo di Top Gun Maverick ne è la prova.

Per altre letture, sapete che la voce di Val Kilmer è stata creata da una AI per le riprese di Top Gun Maverick?