Top Gun: Val Kilmer ebbe l'allucinazione del padre di Iceman

Val Kilmer ha pubblicato un memoir che ripercorre la sua carriera, dal titolo I'm Your Huckleberry - disponibile anche nella versione audiolibro con la voce narrante di Will Forte - e tra i capitoli che approfondiscono il suo percorso c'è anche un passaggio che riguarda Top Gun, cult degli anni '80 nel quale Kilmer interpreta il pilota Iceman.

Val Kilmer non era intenzionato a partecipare al film, trovando la sceneggiatura orribile e arrivando al punto di recitare un pessimo provino pur di non essere scelto:"Lessi le righe indifferentemente. Eppure, con sorpresa, mi venne detto di aver ottenuto la parte. Mi sentivo più depresso che eccitato. Dovetti uscire di lì".



Per interpretare al meglio il personaggio, Val Kilmer aveva bisogno di sapere di più su Iceman, e l'attore ne parla proprio nel libro:"In realtà mi sono ritrovato a guardare in profondità questo ragazzo. Cosa l'ha reso arrogante? La domanda mi ha incuriosito. Ci ho pensato per lunghi periodi di tempo. L'ho persino sognato. E poi, senza alcuna anticipazione, ho applicato tutto ciò che avevo appreso (o non imparato) alla Juilliard, qualunque cosa avessi letto di Stanislavskij e Suzuki, qualunque istinto naturale avessi, e ho messo tutto a frutto in Tom 'Iceman' Kazinsky. Divenni così ossessionato che che ad un certo punto, nella mia roulotte, vidi effettivamente - nel modo in cui Macbeth vide il fantasma di Banco - il padre di Iceman, l'uomo (così mi ha detto la mia immaginazione) che aveva ignorato suo figlio al punto in cui suo figlio è stato spinto a dimostrare a sé stesso di essere l'uomo ideale. Ho visto realmente il vecchio Kazansky prendere un pezzo di ghiaccio e masticarlo come un cane selvatico (che ha ispirato il mio improvvisato momento di masticazione del ghiaccio nel film). Gli ho persino parlato. Come Iceman, gli ho chiesto 'Cosa vuoi da me, papà?'". Nel passaggio del libro Kilmer racconta uno scambio di battute poco chiaro anche a lui stesso:"Sono sicuro che questo incontro con il padre di Iceman abbia infuso maggior rabbia al mio personaggio". In passato Val Kilmer ammise di esser stato lo stalker di Stanley Kubrick. Nel libro Kilmer scrive che Tom Cruise voleva diventare il miglior action hero di sempre.