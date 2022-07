Top Gun, ancora in top5 al decimo week-end, sfida Thor: è gara al box office

Tanti duelli appassionanti dal box office del nuovo week-end in queste ore: Tom Cruise e Top Gun non mollano neanche arrivati al decimo week-end di programmazione e sfidano Thor: Love & Thunder in top5, mentre il primo posto è conteso tra l'horror Nope e il cinecomix animato DC Super Pets.

Nonostante sia destinato ad esordire sotto le proiezioni, infatti, il nuovo film d'animazione della Warner Bros. dovrebbe debuttare in testa alla classifica dopo i $9,3 milioni incassati dalle 4.314 sale in cui è stato programmato nel giorno dell'apertura, con proiezioni che ora lo danno ad un totale domestico di $22,5 milioni sull'interno week-end. Prima dell'uscita, per il film d'animazione con Dwayne Johnson e Keanu Reeves era stato prevista un'apertura di $25-30 milioni, appena al di sotto dei $31 milioni guadagnati dal film d'animazione della Warner Bros. del 2021 Space Jam: A New Legacy: ora, invece, Super-Pets aprirà con cifre inferiori a The Bad Guys, di Universal e DreamWorks, che negli USA aveva esordito con 23,9 milioni di dollari (chiudendo con 96,6 milioni di dollari in totale a livello domestico e 245 milioni di dollari in tutto il mondo, contro un budget di 70 milioni di dollari). Grazie ad un punteggio "A" su CinemaScore e un buon Rotten Tomatoes da 71% per la critica e 88% per il pubblico, comunque, DC League of Super-Pets dovrebbe comunque riuscire ad andare in profitto: il target è rappresentato dai $90 milioni di dollari di budget.

Al secondo posto questo fine settimana scende Nope di Universal/Monkeypaw, che come previsto ha subito un forte calo del 57% con $19 milioni. Con un totale nazionale stimato a 81 milioni di dollari dopo 10 giorni, il film di Jordan Peele è ancora di poco superiore ai 78 milioni di dollari incassati nei primi due fine settimana del suo esordio, Get Out, ma secondo gli analisti non avrà lo stesso tipo di tenitura dell'horror social che nel 2018 arrivò addirittura agli Oscar.

Nel frattempo, Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios e Top Gun: Maverick di Paramount/Skydance stanno per raggiungere altri importanti traguardi al botteghino: il film con Chris Hemsworth, con altri 13 milioni di dollari nel suo quarto fine settimana, supererà la soglia dei 300 milioni di dollari a livello domestico, mentre il blockbuster con Tom Cruise, ancora tra i primi 5 miglior incassi della settimana con $8,8 milioni nel suo decimo week-end di programmazione, raggiungerà i $650 milioni domestici e avrà una forte possibilità di superare i $700 milioni considerata la nuova ridistribuzione di Top Gun in IMAX prevista tra due settimane.

