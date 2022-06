Top Gun, Tony Scott rischiò di essere licenziato per una scena: ecco quale

Tony Scott, compianto regista del cult Top Gun uscito nel 1986, venne quasi licenziato da Paramount Pictures per aver disatteso le aspettative della produzione riguardo una sequenza in particolare del film con Tom Cruise, che tuttavia nel corso degli anni è diventata una delle scene più amate dai fan del film.

"La scena della pallavolo, 'Giocare con i ragazzi'. Quella scena venne sceneggiata come un vero gioco. Tenevano il punteggio e tutto il resto e Tony la girò come uno spot pubblicitario ed erano arrabbiati" ha dichiarato Lebenzon.



Weber ha aggiunto:"Lo studio era così incazzato. Il capo della produzione, Charlie McGuire, disse 'Lo licenzierò'. Intendeva Tony, perché aveva passato un'intera giornata a girare quella scena. E poi ovviamente si scopre che è una delle scene più famose del film".



La sequenza in questione mostra un gruppo di attori muscolosi a torso nudo, tra cui Tom Cruise e Val Kilmer, madidi di sudore mentre giocano a beach volley. Weber e Lebenzon, che vennero nominati agli Oscar per il montaggio, hanno spiegato che la scena occupava solo un paragrafo del copione ma che Scott finì per amplificarla significativamente:"Non ce l'aspettavamo e fu interessante modificarla. Non avevo mai fatto uno spot pubblicitario o un video musicale. E questo era il forte di Tony".



