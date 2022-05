Top Gun, Tom Cruise e quella prima, traumatica volta su un F-14

Siamo abituati a pensare a Tom Cruise come a quell'attore che non ha paura di nulla, che esegue sempre personalmente i propri stunt e che è in grado di pilotare praticamente qualunque cosa, dal triciclo al jet: la nostra star scavezzacollo preferita, però, non è sempre stata così a suo agio con il volo come vorrebbe farci credere.

Mentre il mondo impazzisce per l'uscita di Top Gun: Maverick, infatti, la nostra personalissima macchina del tempo ci permette di tornare indietro di qualche anno, ai tempi del primo film in cui vedemmo il nostro Tom svolazzare allegro al comando di un aereo... Non prima, però, di aver vissuto un primo impatto con il volo decisamente traumatico.

La prima volta che Cruise salì a bordo di un F-14, infatti, fu in compagnia del comandante Lloyd 'Bonzo' Abel, che stando alle cronache si esibì in alcune acrobazie decisamente spericolate, al punto da mandare il povero Tom letteralmente a faccia in giù sul pavimento dell'abitacolo. Dopo aver vomitato ed esser finalmente riuscito ad attivare l'interfono, l'attore si sentì quindi rispondere: "Scusa, ma te lo ripeto, non mi chiamano Bozo [nello slang inglese sinonimo di pazzo, fuori di testa, ndr] per nulla".

Insomma, nel caso in cui vogliate intraprendere la carriera di Tom Cruise tenete ben presente quest'episodio: prima di arrivare a poter sfoggiare la scioltezza del nostro nei suoi ultimi lavori dovrete utilizzarne di sacchetti per il vomito! Disavventure a parte, comunque, ecco alcune curiosità su Top Gun che probabilmente non conoscete.