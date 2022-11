Top Gun Superman Edition: il cofanetto da collezione è il regalo perfetto per Natale

In attesa dei risultati di Black Panther 2 e Avatar 2, il blockbuster Paramount Top Gun Maverick è il re del box office 2022 e molto presto tornerà in una nuova edizione home-video da collezione unica e imperdibile per ogni fan di Tom Cruise e del suo iconico Pete 'Maverick' Mitchell.

Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures hanno infatti annunciato che la TOP GUN Superfan Edition, una pregiata confezione dedicata alla saga di Top Gun che include le Steelbook 4K Ultra HD e Blu-ray di Top Gun di Tony Scott e Top Gun Maverick di Joseph Kosinski, sarà disponibile dal 5 dicembre 2022, giusto in tempo per i regali di Natale!

Il cofanetto TOP GUN Superfan Edition include numerosi gadget imperdibili per i veri appassionati del franchise con protagonista Tom Cruise, tra cui piastrina militare, magneti, portachiavi in pelle, sottobicchieri, set di card con le foto di scena, il tutto racchiuso in un imponente box griffato Top Gun: potete ammirare un'immagine di questa edizione da collezione nella foto in calce all'articolo. In aggiunta, entrambi i dischi conterranno ore e ore di contenuti speciali, con dietro le quinte, videoclip musicali, documentari sull'eredità di Top Gun e il suo impatto a trent'anni dall'uscita del capitolo originale e anche il video della MasterClass tenuta da Tom Cruise all'ultimo Festival di Cannes, dove Maverick fu presentato in anteprima mondiale.

Ricordiamo che Top Gun: Maverick è già disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UHD + Blu-ray e Steelbook 4K UHD + Blu-ray, inoltre è già in vendita lo speciale cofanetto TOPGUN – 2 FILM COLLECTION, che racchiude i due film della saga in edizione 4K UHD + Blu-ray e DVD.