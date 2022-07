Top Gun supera Il cavaliere oscuro e Lo Hobbit: la classifica dei 50 film oltre 1 miliardo

Qualche giorno fa Top Gun Maverick ha superato il miliardo di dollari di incasso a livello globale, superando Doctor Strange nel Multiverso della Follia per diventare il miglior successo dell'anno finora.

Ma il film di Tom Cruise non si è fermato, e in queste ore ha lasciato dietro di sé anche Il cavaliere oscuro e Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato, i due film 'di minor successo' rispetto ai blockbuster in grado di superare il tetto del miliardo nella storia del box office mondiale: sono esattamente 50 i film capaci di superare questo record, e Top Gun Maverick è attualmente alla posizione 48...con altri due milioni potrà superare Harry Potter e la pietra filosofale.

Qui sotto vi proponiamo la classifica completa dei maggiori successi della storia: li avete visti tutti?

Avatar - 2,8 miliardi Avengers: Endgame - 2,7 miliardi Titanic - 2,2 miliardi Star Wars: Il risveglio della Forza - 2,06 miliardi Avengers: Infinity War - 2,04 miliardi Spider-Man: No Way Home - 1,9 miliardi Jurassic World - 1,67 miliardi The Lion King (live-action) - 1,66 miliardi The Avengers - 1,518 miliardi Furious 7 - 1,515 miliardi Frozen II - 1,45 miliardi Avengers: Age of Ultron - 1,40 miliardi Black Panther - 1,347 miliardi Harry Potter e i Doni della Morte 2 - 1,342 miliardi Star Wars: The Last Jedi - 1,33 miliardi Jurassic World: Fallen Kingdom - 1,31 miliardi Frozen - 1,28 miliardi Beauty and the Beast (live-action) - 1,27 miliardi Gli incredibili 2 - 1,24 miliardi The Fate of the Furious - 1,23 miliardi Iron Man 3 - 1,21 miliardi Minions - 1,159 miliardi Captain America: Civil War - 1,153 miliardi Aquaman - 1,148 miliardi Il signore degli anelli: Il ritorno del re - 1,146 miliardi Spider-Man: Far From Home - 1,131 miliardi Captain Marvel - 1,128 miliardi Trasformers: Dark of the Moon - 1,123 miliardi Skyfall - 1,108 miliadi Transformers: Age of Extinction - 1,104 miliardi Jurassic Park - 1,099 miliardi The Dark Knight Rises - 1,081 miliardi Joker - 1,074,4 miliardi Star Wars: The Rise of Skywalker - 1,074,1 miliardi Toy Story 4 - 1,073 miliardi Toy Story 3 - 1,066,9 miliardi Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma - 1,066,1 miliardi The Lion King (animazione) - 1,063 miliardi Rogue One: A Star Wars Story - 1,056 miliardi Aladdin (live-action) - 1,050 miliardi Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare - 1,045 miliardi Cattivissimo Me 3 - 1,034 milairdi Alla ricerca di Rory - 1,028 miliardi Star Wars: La minaccia fantasma - 1,027 miliardi Alice in Wonderland - 1,025 miliardi Zootropolis - 1,024 miliardi Harry Potter e la Pietra Filosofale - 1,022 miliardi Top Gun Maverick - 1,020 miliardi Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato - 1,017 miliardi The Dark Knight - 1,006 miliardi

L incredibile Top Gun Maverick, che ha dimostrato una tenitura impressionante nelle ultime settimane, riuscirà a scalare qualche altra posizione? Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.