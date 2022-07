Top Gun sorpassa Harry Potter e Joker: Tom Cruise entrerà nella top 20 all time?

Il successo di Top Gun Maverick è apparentemente incontrastabile e, dopo aver superato Harry Potter, Joker e Skyfall, grazie ai piani di distribuzione pretesi da Tom Cruise e accordati dalla Paramount Pictures il film dovrebbe continuare ad incassare per tutta l'estate.

Si perché, come precedentemente comunicato, Top Gun Maverick avrà una finestra di esclusività per le sale di 120 giorni, il che vuol dire che rimarrà al cinema fino a circa la fine di settembre 2022. Al momento la Paramount non ha infatti ancora annunciato una data d'uscita del film né per l'home-video né tanto meno per lo streaming, e vorremmo vedere: il successo del film di Joseph Kosinski con protagonista Tom Cruise è tale che, giunto oggi al suo settimo weekend di programmazione, le proiezioni lo danno terzo nella classifica degli incassi in Nord-America, dietro ai nuovi arrivati Thor: Love & Thunder e Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo.

Il film Paramount/Skydance, che continua a volare alto, dovrebbe incassare altri $14,6 milioni di dollari solo negli Stati Uniti (per i numeri a livello globale dobbiamo aspettare ancora qualche ora) ma è chiaro che dopo aver superato il miliardo di dollari il film non accenna a decollare, tanto che siamo costretti a rivedere la classifica dei 50 migliori incassi della storia: dopo aver superato campioni di incassi come Harry Potter, Joker, Transformers e Skyfall, infatti, Maverick adesso è alla posizione 28 all-time e, continuando così, avrà ottime possibilità di diventare il sesto film di sempre a incassare oltre 700 milioni in Nord America, record gli darebbe l'opportunità di entrare nella top20 worldwide.

In attesa dei prossimi aggiornamenti dal mondo del box office, ecco qui sotto la classifica top50 aggiornata: tenente presente che, rispetto all'articolo che abbiamo pubblicato l'1 luglio, Top Gun Maverick si trovava alla posizione quarantotto...