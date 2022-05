Top Gun, sapete come Tom Cruise accettò la parte nel 1986? Volando in un vero jet!

Top Gun Maverick sta per arrivare nelle sale italiane, ma nell'attesa vogliamo raccontarvi la storia di come Tom Cruise ottenne la parte nell'originale Top Gun, il film del 1986 diretto da Tony Scott e prodotto dal grande Jerry Bruckheimer.

Qualche anno fa è stato proprio lo stesso Bruckheimer a svelarla, quando in un'intervista con Variety - all'epoca in cui, pre-pandemia, Top Gun Maverick era atteso per il 2020 - rivelò che Tom Cruise inizialmente era restio ad accettare la parte in Top Gun: Bruckheimer allora lo invitò a fare un giro di prova su un vero jet, e la cosa lo galvanizzò a tal punto da convincerlo a firmare.

"Non è stato facile affatto facile avere Tom per il primo film, all'epoca del primo film" ha dichiarato il super-produttore. "Noi lo volevamo fin dall'inizio, divenne la nostra prima scelta dopo averlo visto in 'Risky Business', ma lui tergiversava. Non era convinto. Così un giorno gli abbiamo organizzato un volo con i Blue Angels presso la Naval Air Facility di El Centro, in California. Lui si presentò in sella alla sua motocicletta, aveva appena finito un film con Ridley Scott, 'Legend', e aveva questi lunghi capelli raccolti in una coda di cavallo. I piloti gli hanno dato un'occhiata veloce e hanno pensato: 'Gli daremo una lezione, a questo hippie'. Lo hanno caricato su un F-14 e lo hanno strapazzato alla grande, fu una vera tortura, lo hanno sottoposto a tutte le peggiori acrobazie possibili per assicurarsi che non avrebbe mai più messo piede in una cabina di pilotaggio. Ero disperato, mi ero rovinato col mio stesso piano. Ma invece accadde l'esatto opposto. Appena quel jet atterrò, Tom mi chiamò e mi disse: 'Jerry. Lo faccio. Adoro questa roba.' Dopo quell'esperienza, Tom divenne personalmente un fantastico aviatore. Oggi può pilotare praticamente qualsiasi aereo."

Vi ricordiamo che Top Gun Maverick uscirà in Italia in anteprima nazionale sabato 21 e domenica 22 maggio, in tutti i cinema che aderiranno all'iniziativa. L'uscita ufficiale è prevista invece per il 25 maggio. Per altri approfondimenti, rivivete le celebrazioni di Tom Cruise al Festival di Cannes, dove alla star è stata conferita a sorpresa una Palma d'oro speciale.