Top Gun, la saga con Tom Cruise avrà un terzo capitolo? Risponde Jerry Bruckheimer

Sulla scia del successo di critica e di pubblico ottenuto da Top Gun Maverick, è possibile che la saga con protagonista Tom Cruise torni anche per un terzo capitolo? Il quesito è stato affrontato dal super-produttore Jerry Bruckheimer durante una recente intervista promozionale.

Parlando con Deadline, Bruckheimer ha rivelato che al momento non ci sono piani 'immediati' per un sequel di Top Gun Maverick, anche se il produttore sembrerebbe non aver già scartato l'idea a priori: "Cavalchiamo quest'onda, per adesso...", ha dichiarato riferendosi al forte weekend di apertura del film diretto da Joseph Kosinski.

Considerato il gran successo ottenuto da Top Gun 2 - che ha superato Pirati dei Caraibi 3, prodotto dallo stesso Bruckheimer, per stabilire un nuovo record nel weekend del Memorial Day - un terzo film di Top Gun sembra una forte possibilità. Nei giorni scorsi, infatti, anche due star di Maverick hanno commentato l'eventualità di realizzare un nuovo film della saga: ad esempio il co-protagonista Miles Teller ha proposto l'idea di un sequel incentrato sul suo personaggio, "Top Gun: Rooster", mentre Glen Powell ha espresso il desiderio di tornare ad alta quota.

Ciononostante sarebbe sicuramente difficile immaginare un altro film di Top Gun senza Tom Cruise, considerato l'impegno profuso, insieme al regista Joseph Kosinski, nella realizzazione del sequel del cult del 1986. E forse Bruckheimer ha ragione: per il momento è meglio gustarsi Top Gun: Maverick, finalmente nelle sale dopo diversi decenni di lavoro. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture, ecco in quale scena di Top Gun Maverick Miles Teller ha creduto di morire.