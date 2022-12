Top Gun, per il regista Pete Maverick e Tom Cruise sono 'quasi' la stessa persona

Forse Top Gun 3 non verrà realizzato a causa degli impegni di Tom Cruise, ma nel frattempo i fan possono godersi il campione di incassi Top Gun: Maverick, che debutta oggi in streaming su Paramount Plus.

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del film sulla piattaforma, il regista Joseph Kosinski, parlando a The Guardian, ha avuto modo di commentare la passione di Tom Cruise per Pete Maverick, il personaggio protagonista della saga di Top Gun. Secondo Kosinski, il confine tra personaggio e interprete in questo caso particolare è molto sottile:

"Di tutti i personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera, penso che Maverick sia quello più vicino al vero Tom Cruise, alla sua vera personalità. Entrambi sono due tipi che danno sempre il massimo, che si spingono sempre al limite. I giovani attori del cast erano molto incuriositi da lui, lo seguivano in tutto. Ha avuto la carriera che tutti sognano ed è disposto a raccontare di come ci è arrivato. Gli ha spiegato che come giovane attore devi scegliere grandi film, non per forza grandi ruoli."

Ricordiamo che, l'anno prossimo, Tom Cruise tornerà nei panni dell'altro suo celeberrimo personaggio, la spia Ethan Hunt protagonista della saga di Mission: Impossible: l'occasione sarà l'attesissimo Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, che uscirà il 14 luglio 2023.