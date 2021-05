Top Gun, il produttore svela come convinse Tom Cruise: 'Non è stato facile'

In attesa di poter finalmente vedere Top Gun: Maverick al cinema, lo storico produttore Jerry Buckheimer ha rivelato a Variety come riuscì a convincere Tom Cruise ad accettare il ruolo da protagonista nel film originale di Tony Scott.

"Non è stato facile. Volevamo Tom dopo averlo visto in Risky Business e lui aveva un po' esitato. Così abbiamo organizzato per lui un volo con i Blue Angels presso la Naval Air Facility di El Centro, in California" ha raccontato Buckheimer. "È arrivato laggiù con la sua moto e aveva appena finito di girare un film con Ridley Scott, Legend, e i suoi capelli erano lunghi e raccolti in una coda di cavallo. Gli hanno dato un'occhiata e hanno pensato, daremo un passaggio a questo hippie. Lo hanno portato su un F-14 e lo hanno ribaltato per bene, facendo tutti i tipi di acrobazie per assicurarsi che non tornasse mai più in una cabina di pilotaggio. Ma è andata esattamente all'opposto. Una volta atterrato si è avvicinato a una cabina telefonica, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Jerry, farò il film. Lo adoro.' Lui stesso è diventato un aviatore straordinario. Può volare praticamente su qualsiasi aereo che riescono a creare."

Il resto, come si suol dire, è storia: Top Gun si rivelò un incredibile successo al botteghino e lanciò definitivamente la carriera di Cruise a Hollywood. Per quanto riguarda il sequel, vi ricordiamo che Top Gun: Maverick debutterà nelle sale il prossimo 19 novembre 2021.

Nel frattempo, Cruise ha pubblicato in rete una nuova foto dietro le quinte di Top Gun: Maverick.