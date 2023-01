Top Gun, perché Val Kilmer non voleva saperne di far parte del film?

La storia del cinema ci ha raccontato spesso di attori che per puro caso non hanno preso decisioni che avrebbero poi dolorosamente rimpianto: di questo elenco fa sicuramente parte Val Kilmer, che all'epoca di Top Gun non voleva assolutamente saperne di far parte del cast di quello che sarebbe diventato uno dei cult per eccellenza degli anni '80.

Ma qual era il motivo della presa di posizione della star di Heat - La Sfida? A quanto pare il discorso verteva sulla qualità dello script (a onor del vero non il punto forte del film con Tom Cruise), che proprio non convinceva il nostro Val.

Kilmer fu però costretto a prender parte a Top Gun a causa di obblighi contrattuali con la produzione, venendo poi rassicurato dal regista Tony Scott: "So che lo script è insufficiente, Val, ma vedrai che migliorerà. Aspetta di vedere i jet, ti toglieranno il respiro" furono le parole con cui il nostro riuscì a fugare (quasi) ogni dubbio dalla mente dell'attore titubante.

La star di Willow, comunque, ammise in seguito di aver cambiato effettivamente idea sul risultato finale: "In fin dei conti il film fu sia un successo che un insegnamento" spiegò Kilmer. Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento su Top Gun e sul suo invecchiamento.