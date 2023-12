Top Gun non basta: Jennifer Connelly è ancora terrorizzata dagli stunt

Paramount e Tom Cruise starebbero pensando a Top Gun 3, mentre l’esperienza di Top Gun: Maverick non ha aiutato Jennifer Connelly a superare la paura delle scene stunt.

Per scene stunt si intendono quelle scene pericolose e complicate a livello atletico che di solito vengono realizzate da sosia allenati proprio per questo, chiamati appunto stuntman. Insomma, quelle scene che Tom Cruise adora girare. Invece l’attrice, nonostante i ruoli in Hulk e appunto Top Gun, sembra essere davvero terrorizzata all’idea, e il suo ultimo film “Bad behaviour” (di Alice Englert) l’ha riportata di fronte alla sua grande paura:

“Tutto ciò che è un po' “stunt”, in cui si ha la sensazione che potenzialmente qualcuno possa farsi male, lo trovo un po' spaventoso, un po' ansiogeno. Quindi mi ha dato una piccola scarica di adrenalina fare quella scena (riferendosi a una sequenza in Bad behaviour), preoccupandomi che qualcosa potesse andare storto. Ma naturalmente non è successo nulla", ha dichiarato Jennifer Connelly al Sydney Morning Herald.

Nonostante ciò, l’attrice ha dimostrato come sempre un talento incredibile, e ha rivelato anche di non aver bisogno di rimanere costantemente nel personaggio e sovrapporlo alla sua vera persona, come è abitudine fare per moltissimi attori:

“Non cerco paralleli con la mia vita. Quando lavoro, non cerco di ritrovarmi nei personaggi o di attingere alla mia vita. È un'opera di finzione, un personaggio immaginario, e trovare il modo di far sentire reali quei personaggi immaginari è per me il divertimento di fare film".

Sapevate invece che una star de I Soprano ha definito Top Gun: Maverick “spazzatura”?