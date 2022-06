Top Gun, Miles Teller trovò carburante nel sangue: la reazione di Tom Cruise fu epica

Dopo la pubblicazione della scena di Iceman da parte di Val Kilmer, torniamo a parlare di Top Gun Maverick grazie ad una nuova intervista promozionale di Miles Teller, interprete di Rooster, il 'nipote' del Pete Mitchell di Tom Cruise.

Durante un'apparizione al "Late Night with Seth Meyers", l'interprete del figlio di Goose ha raccontato la storia di come, dopo un giorno di riprese particolarmente estenuante, una volta atterrato iniziò a sentirsi malissimo: "Ricordo che appena scesi dall'aereo, capii subito che qualcosa non andava" ha ricordato Miles Teller. "Avevo davvero caldo e sentivo prurito dappertutto. Sono subito sceso dal jet e appena messi i piedi per terra ho cominciato a sentirmi come se fossi ricoperto di api dalla testa ai piedi. Hanno chiamato immediatamente un dottore, mi hanno fatto le analisi del sangue, e i risultati mi lasciarono di stucco: trovarono tracce di ritardanti di fiamma, pesticidi e carburante per aerei nel mio flusso sanguigno".

Ovviamente, in qualità di produttore, Tom Cruise fu subito informato della situazione. La sua risposta, com'è lecito aspettarsi, è stata in puro stile Tom Cruise: "Il giorno dopo vado sul set e la prima persona che incontro è Tom", ha aggiunto Miles Teller. "Mi fa, ‘Allora, come è andata Miles? Cosa hanno trovato?'. 'Beh, Tom, sai, è venuto fuori che avevo del carburante per aerei nel sangue.' E senza nemmeno battere ciglio Tom mi guarda e mi fa: 'Benvenuto a bordo, ragazzo: io col carburante nel sangue ci sono nato!' Quello è stato il 'momento Tom Cruise' definitivo per me", ha scherzato l'interprete di Rooster.

Se volete che sia lo stesso Miles Teller a raccontarvi l'aneddoto, potete recuperare l'intervista al Late Night nel video qui sotto. Nel frattempo, vi ricordiamo che l'attore di Top Gun Maverick da oggi è su Netflix con Spiderhead, nuovo film del regista di Top Gun Joseph Kosinski.