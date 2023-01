Top Gun: Maverick vince Golden Tomato Awards: è il meglio recensito del 2022!

Siamo nel pieno della Awards Season e persino gli aggregatori di recensioni si sono dotati dei loro premi. Tocca a Rotten Tomatoes, pilastro del settore nel verificare l'apprezzamento di critica e pubblico di qualunque prodotto di spettacolo, assegnare il suo Golden Tomato Awards a Top Gun: Maverick come film meglio recensito del 2022.

Stateci: il 2022 è stato l’anno dei grandi blockbuster. E che blockbuster! Film che che ci hanno ricordato la vera emozione dell’action ben fatto, tanto che persino Quentin Tarantino, che non si sbottona mai sui film attualmente in sala, ha detto di Top Gun: Maverick: “Non credevo che avrei più rivisto una cosa del genere”. Nemmeno noi Quentin, nemmeno noi. E ovviamente, quando un film action riesce a raggiungere tali traguardi, persino la critica è spinta a premiarlo più di quanto farebbe con un film d’autore. Perché? Perché non se lo aspetta più.

All’indomani delle candidature ai Producers Guild of America Awards, Top Gun Maverick è uno dei favoriti. Ma Rotten Tomatoes già lo premia come il film con i punteggi più alti di pubblico e critica nel 2022, almeno sulla base dei dati dell’aggregatore di recensioni. Il film ha una valutazione del 96% tra 459 recensioni della critica, mentre schizza a un clamoroso 99% - quasi il punteggio perfetto – sulla base di oltre 50.000 voti del pubblico. Questo gli ha permesso di ottenere il più alto riconoscimento del sito, il Golden Tomato Award.

Si noti – fanno notare alcuni analisti particolamente attenti – che il punteggio di Rotten Tomatoes basato solo sulla percentuale è relativamente fuorviante. Questo perché il 96% rappresenta le recensioni positive, ma queste possono oscillare fra un punteggio di sufficienza al numero perfetto di stellette. In altre parole, un film che divide la critica potrebbe avere il 50% su Rotten, ma solo recensioni al massimo di stelle, mentre un altro col 96% potrebbe essere “sufficiente” per tutti. Nel caso di Top Gun: Maverick invece, la forza è stata anche nell’entusiasmo di quelle 459 recensioni.

Tutto grazie a una regia magistrale e una cura dei dettagli che stava portando addirittura Top Gun Maverick a rivelare materiale classificato: parte degli scatti preparatori di Joseph Kosinski nelle basi militari è stata requisita dalla Marina.