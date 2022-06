Top Gun Maverick vicinissimo al miliardo di dollari, il più grande successo di Tom Cruise

Nell'ultimo weekend di programmazione è stato ancora Jurassic World - Il Dominio a conquistare la vetta del box-office statunitense, data la mancanza di uscite di peso (se escludiamo Lightyear della Pixar andato sotto le previsioni), ma a sorprendere è ancora una volta la performance di Top Gun: Maverick, il cui successo appare inarrestabile.

Jurassic World - Il Dominio, che aveva già superato i 500 milioni di dollari venerdì, ha appena superato un altro risultato strabiliante al box office, ovvero la soglia dei 600 milioni di dollari con 622,2 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il film rimane in testa alla classifica anche questo fine settimana, ma un altro campione d'incassi, Top Gun: Maverick si avvia verso i 900 milioni di dollari a livello globale con un incasso attuale di 885,2 milioni di dollari, mantenendo il film sulla traiettoria del miliardo di dollari. Lightyear della Disney Pixar ha ottenuto un debutto globale di 85,6 milioni di dollari.

Top Gun Maverick è già il più grande successo di Tom Cruise in carriera e sembra che il film possa seriamente candidarsi a essere il primo film dell'attore a superare il traguardo del miliardo di dollari.

Secondo i dati forniti da Deadline, Jurassic World - Il Dominio ha aggiunto altri 76,1 milioni di dollari questo fine settimana in 72 mercati internazionali. Questo dato mostra un calo consistente del 54% rispetto al weekend d'esordio e portan il totale internazionale a 372,4 milioni di dollari. Il film sta ottenendo buoni risultati in Cina, ora che il paese sta finalmente uscendo dal nuovo blocco causato dal COVID. Il film è attualmente la più grande uscita importata dell'anno in Cina e il terzo film hollywoodiano in Cina per incassi durante la pandemia.

Nonostante le pessime recensioni di Jurassic World 3, il film sta andando molto bene al botteghino con i produttori esecutivi della Universal a rimarcare questo risultato: "Non potremmo essere più entusiasti di questi risultati", ha dichiarato Veronika Kwan Vandenberg, Presidente della Distribuzione Internazionale di Universal Pictures. "È una vera testimonianza dell'amore duraturo per questo franchise e una collaborazione monumentale tra i registi e il cast, il team Universal di tutto il mondo e gli esercenti di tutto il mondo".