Top Gun Maverick, Val Kilmer svela sui social il ritorno di Iceman: 'Sono il tuo wingman'

Il ritorno di Val Kilmer come Iceman è stato uno dei momenti più emozionanti dell'emozionantissimo Top Gun Maverick, e in queste ore l'attore ha omaggiato la scena rendendola protagonista del suo nuovo post sui social.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Val Kilmer ha condiviso il ritorno di Iceman in Top Gun Maverick nel suo ultimo post sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, accompagnando l'immagine del suo iconico personaggio con una battuta molto toccante: "36 anni dopo...sono ancora il tuo wingman". Per chi non lo sapesse, con questo termine si intende il 'gregario', ovvero il pilota di supporto che in un dogfight tra jet combatte al fianco dell'aereo principale.

Sebbene si faccia riferimento a lui molto spesso per tutto il corso del film, in Top Gun Maverick Val Kilmer appare solo in una scena al fianco di Tom Cruise, durante la quale viene chiarito che l'amicizia tra Maverick e Iceman è persistita nei decenni successivi agli eventi del primo film. La cosa stupefacente, però, è che il film di Joseph Kosinski integra al suo interno i veri problemi di salute di Val Kilmer, facendo coincidere persona e personaggio e aggiungendo un ulteriore strato di complessità all'approccio iper-realista della messa in scena voluta da Tom Cruise.

Grazie a questa filosofia, che evita 'l'invecchiamento da CGI', Top Gun Maverick ha la stoffa per diventare un film immortale, e sicuramente la scena tra Iceman e Maverick è già tra i momenti cult del decennio.