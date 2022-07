Top Gun Maverick, ora è ufficiale: è il decimo miglior incasso di sempre nella storia USA

Top Gun Maverick è ufficialmente nella storia del box office: in queste ore, infatti, il nuovo film con protagonista Tom Cruise è diventato il decimo miglior incasso di sempre al botteghino domestico, superando le cifre di Star Wars: The Last Jedi di Rian Johnson.

Top Gun: Maverick ha infatti raggiunto un totale nazionale di $622 milioni di dollari al botteghino domestico, superando di due misure i $620 milioni collezionati dall'ottavo capitolo della saga degli Skywalker nel mercato di casa. Maverick riscrive così la top ten all-time (con o senza l aiuto di Venom La furia di Carnage?) unendosi all'elite dei maggiori incassi della storia statunitense, insieme a film come Titanic, Jurassic World, Avatar e Avengers: Endgame, oltre all'altro nuovo arrivato Spider-Man: No Way Home, posizionatosi addirittura al terzo posto nel corso dei primi mesi del 2022 dopo l'incredibile partenza sul finire del 2021.

A livello globale, il film con Tom Cruise è attualmente nella top20 con 1 miliardo e 242 milioni totali: il sorpasso più probabile è quello a Gli incredibili 2, fermo al diciannovesimo posto con 1 miliardo e 243 milioni, mentre alla diciottesima posizione il remake live-action de La bella e la bestia, un po' più lontano a 1 miliardo e 273 milioni. In casa, invece, è vicinissimo The Avengers alla posizione 9 con 623 milioni. Riuscirà Top Gun: Maverick a scalare qualche altra posizione, in entrambe le classifiche? Staremo a vedere. Intanto, ecco la classifica domestica aggiornata: