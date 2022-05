Top Gun: Maverick in trionfo: il film con Tom Cruise ha già battuto due record

Il segreto per un esordio da sogno? Sfoderare l'artiglieria pesante? Paramount sa bene come si trattano gli spettatori, e con Top Gun: Maverick ce l'ha dimostrato come meglio non poteva: il film con Tom Cruise era una delle release più attese dell'anno, come dimostrano gli strepitosi numeri registrati durante le anteprime del giovedì.

Mentre i fan già parlano di Oscar per Top Gun: Maverick, infatti, l'esordio del film diretto da Joseph Kosinski sta facendo letteralmente sognare la produzione infrangendo già i primi record: dopo lo scorso giovedì, infatti, il sequel del film del 1988 si è immediatamente imposto come miglior risultato di sempre di Paramount durante la giornata delle anteprime, con un incasso di 19,3 milioni di dollari.

Non solo: Top Gun: Maverick segna anche il miglior risultato di sempre alle anteprime del Memorial Day: aprendo in maniera così roboante il weekend festivo, infatti, il film ha fatto mangiare la polvere al precedente detentore del titolo, quel Transformers: La Vendetta del Caduto di Michael Bay che nel 2016 riuscì a portare a casa la soddisfacente somma di 16 milioni di dollari.

Il futuro, insomma, sembra decisamente roseo: e voi, vi siete già catapultati in sala? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Tom Cruise ha inserito Danger Zone in Top Gun: Maverick.