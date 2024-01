Top Gun: Maverick, tre motivi che hanno reso il film un enorme successo

Se Top Gun è stato un cult senza tempo, in grado di attraversare intere generazioni, Top Gun: Maverick ha avuto l'enorme capacità di aggiornare il mito e renderlo attuale in un modo dove un personaggio come quello poteva sembrare incredibilmente antiquato e fuori moda.

L'enorme successo al botteghino di Top Gun: Maverick è stato in qualche modo inaspettato e difficilmente prevedibile anche per gli analisti più esperti. Se sembrava quasi una sicurezza che il film avrebbe potuto riportare al cinema tutti gli appassionati della saga, spinti da un istinto di nostalgia, totalmente imprevedibile è stata la folata di giovani che hanno popolato le sale per andare a vedere il sequel di un film arrivato nei cinema ben prima della loro nascita. Insomma, quello che inizialmente era stato progettato come un semplice seguito, è diventato quasi un fenomeno di massa difficilmente arginabile. Il successo raggiunto dal secondo capitolo, ha spinto alla programmazione di Top Gun 3 nonostante non si sappia ancora quale storia deciderà di raccontare. Ma quali sono i veri motivi per cui il film ha avuto così tanto successo?

1. L'effetto nostalgia

E' impossibile pensare che un giovane americano cresciuto negli anni '80 non abbia visto nemmeno per una volta Top Gun. Nonostante il secondo film perda in gran parte quella vena machista, propagandistica e patriottica che l'aveva sempre contraddistinto, non perde il fascino di vedere un personaggio, conosciuto quando era appena un ragazzino, in vesti più mature di un uomo con una carriera alle spalle e che viene costantemente definito "vecchio". Maverick diventa un pò specchio di quella crescita che chi è cresciuto negli anni '80 ha inevitabilmente vissuto.

2. Un film adatto a tutti

Se da un lato Top Gun Maverick è il film perfetto per coloro che amano il primo capitolo, lo è anche per i neofiti. In maniera sorprendente la pellicola è un eccellente film d'azione perfettamente fruibile anche a coloro che non hanno visto il lungometraggio del 1986 ma che hanno approcciato al film perchè appassionati da un genere come l'azione. Si troveranno davanti ad un ottimo intrattenimento in grado di appassionare lo spettatore.

3. Il primo grande blockbuster post pandemia

La pandemia ha sicuramente cambiato la percezione che il pubblico aveva della sala. Molti hanno iniziato a preferire la sicurezza e la familiarità di casa contro la possibilità di sedersi e godersi uno spettacolo al cinema. Top Gun Maverick ha il merito di esser stato il primo grande film da sala post-pandemico che ha deciso deliberatamente di sottoporsi alle logiche del rinvio pur di non piegarsi allo streaming nel tentativo di trascinare nuovamente le persone al cinema per un grande evento. E si, ci è riuscito.

