Top Gun Maverick: il trailer in versione Lego è pazzesco, anche Tom Cruise è sbalordito!

In attesa di vederlo finalmente al cinema il prossimo 2 luglio, sempre nel caso che Hollywood non subisca una nuova ondata di rinvii, un intrepido fan ha speso mesi di lavoro per replicare il trailer ufficiale di Top: Gun Maverick... in versione LEGO!

Come potete vedere all'interno della news , l'utente OnBeatMan ha ricreato il filmato originale meticolosamente frame per frame animando i celebri mattoncini colorati danesi. Un lavoro di grande impegno che ha attirato anche le attenzioni di Tom Cruise, che si è complimentato con l'autore del trailer direttamente su Twitter.

"Wow. Questo è incredibile. Gran bel lavoro!" ha scritto l'attore, in questo periodo impegnato con le riprese di Mission: Impossible 7.

La storia del sequel, lo ricordiamo, ruoterà attorno al Maverick di Cruise, ormai capitano, il quale viene assegnato all'addestramento di un nuovo gruppo di cadetti aspiranti piloti di caccia per una pericolosa missione che potrebbe costare loro la vita. A complicare l'incarico ci pensa anche la presenza del figlio del compianto Goose, l'amico di Maverick scomparso durante gli eventi del primo film, che a quanto pare parrebbe ritiene il suo addestratore responsabile della morte del padre.

Intanto, a proposito della distribuzione nelle sale, il presidente di Paraomunt ha confermato che al momento l'intenzione è quella di evitare un ulteriore posticipo della data di uscita, anche se in questi mesi tutto può ancora succedere.