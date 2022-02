Top Gun Maverick, ecco il nuovo trailer in collaborazione con Porsche

Come sappiamo il Super Bowl non è solo un'occasione per dare un'occhiata ai trailer dei nuovi prodotti cinematografici in arrivo, ma anche un'opportunità per tanti marchi per farsi pubblicità. E quale modo migliore per promuovere il proprio brand se non insieme a un film di sicuro successo? É ciò che ha fatto Porsche nel trailer di Top Gun 2.

Si tratta in verità di un breve teaser, che ha permesso alla produzione del film di mostrarci qualche frame in più della pellicola che i fan attendono da molto. Infatti il trailer ufficiale di Top Gun Maverick era arrivato nel 2019, anno in cui avremmo dovuto vedere il film in sala. Tuttavia alcuni ritardi hanno portato la produzione a spostare l'uscita al 2020, con un conseguente slittamento a causa della pandemia. Adesso sappiamo con certezza che il film arriverà al cinema il 27 Maggio 2022.

Nel teaser commercial, Porsche e Top Gun tornano a collaborare, e in 30 secondi di pura adrenalina vediamo Tom Cruise al volante di diversi mezzi di trasporto, dove compie alcune piccole acrobazie. Come sappiamo nel sequel della pellicola dell'86, ritroveremo uno dei più grandi aviatori della Marina, Pete, che è ormai ai suoi trent'anni di servizio e si ritrova ad addestrare un nuovo gruppo di cadetti aspiranti piloti in una pericolosissima missione. L'uomo sarà davanti a un futuro incerto mentre affronta alcuni fantasmi del passato.

Noi non vediamo l'ora di vederlo, e voi? Nell'attesa ecco alcune immagini da Top Gun Maverick.