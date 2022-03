Top Gun: Maverick, Total Film rilascia delle nuove immagini con Tom Cruise e Miles Teller

Dopo le cover dedicate a Top Gun: Maverick, la celebre rivista cinematografica britannica è tornata a pubblicare delle nuove immagini con Tom Cruise e Miles Teller dell'attesissimo sequel del cult del 1986, che potete trovare nel tweet in calce alla notizia.

Come saprete, in questo nuovo capitolo ritroveremo Cruise nei panni di Maverick, mentre Teller interpreterà Rooster, il figlio di Goose, compagno di volo di Maverick nel primo Top Gun. In una delle immagini, abbiamo modo di osservare proprio Rooster, una delle new entry più importanti di questo sequel. In particolare, possiamo osservare che, come il padre, Rooster avrà dei baffi piuttosto visibili.

Le altre due immagini sono invece dedicate al Maverick di Tom Cruise. Nella prima, lo possiamo osservare in posa trionfante in abiti da aviatore e con gli immancabili occhiali da sole a goccia. Nella seconda, invece, è ritratto mentre armeggia con degli attrezzi per riparare il proprio aereo.

Nel caso non aveste ancora approfondito la trama di Top Gun: Maverick, vi riportiamo che questi due personaggi entrano in contatto, come potete leggere nella sinossi fornita da Eagle Pictures, "quando Maverick viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun - di cui fa, ovviamente, parte anche Rooster - per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento".

Infine, vi ricordiamo che Top Gun: Maverick arriverà nei cinema in Italia il prossimo 26 maggio, poco più di una settimana dopo il debutto, fissato per il 18 maggio alla Croisette. A tal proposito, vi informiamo che Cannes omaggerà Tom Cruise con una serata in suo onore, per celebrare la meritevole carriera da attore e produttore.