Top Gun: Maverick torna a mostrarsi con l'adrenalinico spot del Super Bowl

In occasione della 54esima dedizione del Super Bowl, Paramount ha mandato in onda (e in rete) un nuovo spot ufficiale dedicato a Top Gun: Maverick, il sequel del cult di Tony Scott con protagonista Tom Cruise in arrivo nelle sale il prossimo luglio.

Insieme al filmato è stata diffusa anche una nuova sinossi del film: "Dopo più di trent'anni di servizio come uno dei migliori piloti della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) è al posto che gli spetta, rischiando la vita come coraggioso pilota collaudatore e schivando la promozione che lo riporterebbe a terra. Quando si ritrova ad addestrare un gruppo di allievi della Top Gun per una missione specializzata che nessun pilota ha mai affrontato, Maverick fa la conoscenza del tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in Codie: "Rooster", il figlio del suo vecchio amico Nick Bradshaw, aka "Goose". Di fronte a un futuro incerto e alle prese con i fantasmi del suo passato, Maverick deve affrontare le sue più profonde paure in una missione che richiede l'estremo sacrifico delle persone coinvolte."

Diretto da Joseph Kosinski su una sceneggiatura alla quale ha collaborato anche Christopher McQuarrie (Mission: Impossible - Fallout), il film vedrà nel cast anche Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris and Jay Ellis join Cruise, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 luglio.

